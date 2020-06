Juventus, Sarri: “Bello tornare in campo. Condizione? Dopo 70 giorni sul divano...”

La Juventus passa in finale di Coppa Italia. Ai microfoni della Rai, ha commentato la gara con il Milan l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri: "Dopo 3 mesi senza giocare, tornare in panchina e vedere la squadra in campo è una bella sensazione, anche se ci manca l'apporto del pubblico. Non è semplice giocare così, per nessuno. Sono rimasto sorpreso e soddisfatto di quanto fatto i primi 30 minuti, dominio straordinario, dopo siamo andato piano piano calando nei ritmi e nell'intensità mentale. Ma in questo momento le partite sono tutte piene di rischi".

CONDIZIONE - "Stiamo parlando di giocatori che sono stati 70 giorni sul divano, farli tornare alla piena intensità non è così normale. Questa è una partita di fine luglio, ma non è una situazione precampionato, è molto peggio, perché precampionato stanno fermi 30 giorni ma fanno uno stop attivo. Qua si parla di 70 giorni di divano, e la situazione a livello muscolare e neurale non è facile".