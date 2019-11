Juventus / Sarri fa 20 senza sconfitte in Europa: 1-2 a Mosca contro la Lokomotiv

Una partita divertente, come all'andata, in cui alla Juventus non è riuscito l'approfittare dell'immediato paperone del portiere della Lokomotiv Mosca. È il quarto minuto quando Cristiano Ronaldo calcia un non irresistibile calcio piazzato sul quale l'estremo difensore della squadra di casa è tanto goffo quanto poco reattivo, Ramsey gli sbuca alle spalle e mette dentro di punta un pallone che sarebbe comunque finito in rete. I bianconeri a quel punto provano ad accelerare, ma ogni ripartenza della Lokomotiv è un pericolo. La squadra di Semin abbina velocità a tecnica e il copione tattico è perfettamente rispettato. Tant'è che arriva anche il bel gol di testa di Miranchuk abile a servirsi da solo anticipando Bonucci di testa e dialogando col palo. Da lì in poi è una partita che le due squadre per 78 minuti vivranno a suon di attacchi e contropiedi. La Juventus riesce a chiudere la Lokomotiv Mosca nell'aria di Guilherme solo negli ultimi venti minuti quando le forze dei russi iniziano a calare. Alla fine l'1-1, con 5 tiri in porta a 8 e 16 complessivi per parte, sembrerebbe il risultato più giusto, ma al calcio, si sa, piace scrivere finali imprevedibili. Per Sarri arriva la 20esima partita senza sconfitte in Europa grazie allo scambio rapido fra Douglas Costa ed Higuain, col brasiliano a incunearsi fra Howedes e Corluka quasi danzano sulla sfera, prima di depositarla dentro con un morbido esterno mancino. Bianconeri a 10 punti che rende a questo punto la sfida con l'Atletico Madrid quasi uno spareggio per il primo posto.

