Juventus, Sarri: "Scudetto? Dopo la Lazio lo abbiamo sentito nostro"

In seguito alla sconfitta casalinga per 3-1 contro la Roma, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando alcuni momenti della stagione, in particolare la vittoria sulla Lazio. Queste le parole del tecnico della Juventus: “Dopo la Lazio il campionato l'abbiamo sentito vinto a livello inconscio”.

LIONE – “Dobbiamo essere bravi, dobbiamo ricaricare le energie mentali. Le risorse fisiche in pochi giorni si possono recuperare, quelle mentali è più difficile. Abbiamo un po' staccato la spina in queste ultime partite, ora dobbiamo riattaccarle tutte in vista del Lione".

