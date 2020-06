Juventus, stop in allenamento per Higuain: esclusa la lesione

Stop in allenamento per Gonzalo Higuain, in dubbio a questo punto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Secondo quanto riferito dalla Juventus su Twitter, "nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".