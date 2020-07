Juventus - Torino, poker bianconero: Sarri a +7 sulla Lazio

JUVENTUS-TORINO - Non riesce al Torino l'impresa di fermare la Juventus nel derby, vince 4-1 Sarri che ora aspetta la risposta della Lazio contro il Milan. In attesa della sfida dell'Olimpico, i bianconeri salgono a 75 punti, momentaneamente a +7 sulla squadra di Inzaghi che deve vincere per tenere il distacco invariato. La partita per la Juve si è messa subito in discesa: al 3' Cuadrado imbuca per Dybala, doppio dribbling della Joya e mancino in porta con l’aiuto della deviazione di Izzo. Al 29’ contropiede micidiale, Cuadrado a destra punta, sposta e tira in diagonale il 2-0. Nulla da fare per Sirigu. Il Toro nel recupero del primo tempo riapre la gara con il rigore di Belotti (visto dal Var per il fallo di mano di De Ligt), ma al 61' Cristiano Ronaldo segna la sua prima punizione con la maglia della Juventus. L'autogol di Djidji all'85' rende ancora più scottante il passivo.

