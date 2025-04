Juventus, Tudor e le etichette: la risposta in conferenza spiazza

Igor Tudor ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del match tra la sua Juventus e la Roma. Una sfida importante per la corsa Champions in una giornata dove si affrontano anche Bologna - Napoli, Atalanta- Lazio e Milan - Fiorentina. Il tecnico croato ha dovuto anche rispondere a domande più o meno scomode. Il mister della Juventus, come già accaduto quando sedeva sulla panchina biancoceleste, ha dribblato quelle più scomode. Alla domanda su chi fosse il calciatore che l'ha maggiormente sorpreso ha risposto con un diplomatico: "Se faccio un nome poi cosa diranno gli altri..."

Dribbling ancora più nello alla domanda se volesse togliersi qualche etichetta che gli è state messa in questi anni. Il croato ha risposto seccamente: "Si, ma non voglio rispondere". Un no comment un po' più elegante per ora chissà se prima della fine della stagione l'allenatore si toglierà qualche sassolino dalla scarpa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.