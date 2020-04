Karo: "Il mio obiettivo per il futuro è quello di arrivare a giocare nella Lazio"

Il difensore cipriota Antreas Karo, attualmente in prestito alla Salernitana, ha parlato del suo futuro a Il Mattino - ed. Salerno: "Mi mancano gli allenamenti sul campo, la vita dello spogliatoio, la squadra e il gruppo. Spero di tornare presto a giocare, ma capisco che la situazione è difficile. Qual è il mio obiettivo? Il mio scopo è arrivare il più in alto possibile con la Salernitana. E poi esprimermi ad alti livelli in futuro. La Lazio? Beh, visto che il mio cartellino è del club biancoceleste l'obiettivo è di giocare lì nel futuro".

