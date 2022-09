Keita fermo per 90 giorni dall'antidoping ma il test è negativo: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Episodio sfortunato per Keita Balde: stop di 90 giorni per l'ex Lazio. L'attaccante, arrivato nel mercato estivo allo Spartak Mosca, è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni. Il fatto risale alla gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022, ma come riporta tuttomercatoweb.com, è importante evidenziare che il risultato del test di Keita sia negativo. Infatti, nessuna sostanza vietata è stata rintracciata nel corso delle analisi. La violazione riguarda solo il protocollo del test antidoping

SITUAZIONE - Così, stando al codice disciplinare, qualsiasi sanzione doping comminata da altra associazione sportiva nazionale o internazionale, o organizzazione nazionale antidoping, è automaticamente accettata dalla FIFA. In questo senso, deve essere riconosciuta da tutte le confederazioni e associazioni. Ecco perché la sanzione applicata dal Tribunale Italiano Antidoping viene ufficialmente riconosciuta da parte della Federcalcio Russa. Per Keita, la sospensione dalle partite ufficiali terminerà il 5 dicembre, ma potrà riprendere gli allenamenti non prima di 22 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione.