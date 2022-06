Kevin-Prince Boateng: "Questa stagione sarà la mia ultima da calciatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista", inizia così l'annuncio in conferenza stampa di Kevin-Prince Boateng. Sarà proprio così, la stagione 2022/23 sarà l'ultima del giocatore ex Milan e Barcellona. Come riporta tuttomercatoweb.com, solamente sei giorni fa il centrocampista aveva ufficializzato il rinnovo con l'Hertha Berlino: "Non importa - prosegue - quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l'anno prossimo, questa è la mia ultima stagione" ha concluso. Boateng così aprirà e chiuderà la sua carriera con la maglia dell'Hertha.