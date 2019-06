Kishna, l'allenatore Groenendijk: "Ha passato giorni difficili, ora aspetta"

C’è anche Ricardo Kishna tra i giocatori che dopo il 30 giugno rientrerà alla base. L’esterno olandese, che la scorsa estate aveva rinnovato il suo prestito al Den Haag, ha vissuto una stagione da dimenticare. Tornato tra i convocati a inizio febbraio, il classe ’95 sembrava aver definitivamente messo alle spalle il serio infortunio al ginocchio, poi però nuovi problemi lo hanno costretto a vivere in tribuna anche il finale di campionato. “Speriamo vada tutto per il meglio, gli siamo vicini”, ha esordito il tecnico Alfons Groenendijk in un’intervista a Voetbal International. “Durante gli allenamenti - ha proseguito - in alcuni momenti ho rivisto la sua classe, ma fare lo step finale è la parte più difficile. E non è riuscito a farsi trovare sempre disponibile per le partite”.

LA LAZIO E L’ASPETTO MENTALE - Kishna ha un contratto coi biancocelesti fino al 2020: “Il suo prestito è scaduto ed è in attesa”. Una situazione difficile da gestire per il 24enne nato a L’Aia: “Per Ricardo è stata dura avere a che fare con questa problematica. Da guida per i ragazzi più giovani in squadra personalmente ho anche provato a supportarlo, ma gradualmente la situazione è diventata sempre più difficile per lui da un punto di vista mentale. Voleva giocare, ma non poteva mai farlo”. L’ultima presenza risale ormai al 17 settembre 2017, giorno dello sfortunato infortunio contro l’Ajax.

