Klose shock: "Mi hanno diagnosticato due trombosi, devo prendere una pausa"

Miroslav Klose non allenerà nessuna squadra. Il motivo? L'ex attaccante del Bayern Monaco e della Lazio lo ha raccontato in un'intervista a Kicker ed è molto serio: "A causa di due trombosi alla gamba dovrò stare a riposo. La diagnosi è stata un po' sioccante per me. I medici mi hanno chiarito molto bene che questa situazione non deve essere sottovalutata. Per la prima volta mi hanno prescritto un riposo quasi totale. Non posso fare jogging, non posso nuotare, ma soprattutto non posso giocare a calcio. Sono quasi impazzito. Nei giorni seguenti ho pensato che non avrei mai voluto iniziare la mia carriera da allenatore nel calcio professionistico in questo modo. O tutto o per niente". Tra due settimane Klose avrà un nuovo appuntamento con uno specialista ma per ora: "Adesso devo prendermi questa breve pausa, ma dopo tornerò e sarà pronto per allenare".

Lazio C8, Ledesma pronto ad allenare: fatto oggi l'esame per il patentino - FT

Inter, Mihajlovic per il dopo Conte? Sabatini: "Speriamo resti a Bologna"

TORNA ALLA HOMEPAGE