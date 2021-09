Klose torna a parlare dopo la trombosi: "Ora sto bene, i medici mi hanno dato il via libera"

Ha vissuto un momento difficilissimo Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio solo qualche mese fa è stato costretto a fermarsi a causa di una trombosi che di fatto gli ha impedito di iniziare la sua nuova avventura da allenatore sulla panchina del Fortuna Dusseldorf, squadra che milita in seconda divisione tedesca. Il Panzer è tornato a parlare in un'intervista al Kicker: "Ora è tutto a posto, non sento più niente e da un mese e mezzo sono in grado di fare tutto: calcio, tennis, corsa. I medici mi hanno dato il via libera. Da giocatore sono salito gradino dopo gradino, dal basso verso l'alto ed è così che voglio approcciarmi come allenatore".

