Kokcu, Mikos Gouka: “La pista più concreta sembra essere la Lazio”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Vocegiallorossa.it, il giornalista Mikos Gouka oltre a commentare la sfida di questa sera tra Roma e Feyenoord si è soffermato anche su Orkun Kökçü e Marcos Senesi e sulle voci di mercato che li riguardano. Queste le affermazioni: “Marcos Senesi è un difensore mancino bravo nell’impostare il gioco. Non è veloce, ma sa difendere anche lontano dalla porta. Ha solo un anno di contratto e probabilmente lascerà il club quest’estate. In Serie A potrebbe fare benissimo. Per ora, però, lui ha sempre negato di avere un accordo con la Roma. Anche Kocku ha negato un accordo con la Roma, ad oggi la pista più concreta per lui sembra essere la Lazio”.

