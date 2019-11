Kosovo, Berisha: "Non siamo i favoriti, ma possiamo ancora qualificarci"

Ieri l'Inghilterra ha sconfitto il Kosovo per 4-0, assicurandosi il primato nel gruppo A. La Nazionale di Valon Berisha invece, che finora aveva fatto un percorso sorprendente, rischia di rimanere fuori: occupa il terzo posto nel girone. La qualificazione è appesa a un filo, ma il centrocampista della Lazio non ha perso le speranze: "E' stata una brutta partita, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto girare la palla creando anche qualche occasione. Ci è mancata un po' di fortuna. Davanti però avevamo una squadra di livello, con tanti giocatori che ogni settimana giocano in Premier League, ogni errore viene pagato caro e si trasforma in gol incassato". Così si è espresso Berisha ai microfoni dei cronisti presenti: "Abbiamo grandi probabilità di vincere contro la Macedonia. Non possiamo dire di essere favoriti, ma contro di loro possiamo vincere e qualificarci".

