Kostic, che annata! È il miglior giocatore dell'Europa League 2021/2022

Filip Kostic è il miglior giocatore dell'Europa League 2021/22. Mercoledì è terminata la competizione con la vittoria dell'Eintracht Francoforte, che nella finale di Siviglia ha battuto i Rangers ai calci di rigore con il risultato di 5 a 4. Il giocatore serbo è stato fondamentale nella stagione europea dei tedeschi, con 3 gol e 6 assist. La scorsa estate, il centrocampista offensivo era pronto a firmare con la Lazio, affare poi sfumato ma che sembra non essere stato mai smorzato del tutto. Il suo cross per il pareggio di Rafael Borré nella finale contro i Rangers è stato il suo sesto assist in Europa League, due più di ogni altro giocatore nella competizione europea.