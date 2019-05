KPMG e il valore delle squadre di calcio: Lazio +23%, 28° posto in Europa

Economia e calcio, calcio ed economia. Un binomio indossolubile ormai in uno sport, quello del pallone più amato dagli italiani, capace di smuovere un indotto quantomai imponente e impressionante. Del valore dei club si occupa da diverso tempo il KPMG, network di servizi professionali alle imprese. Uno studio annuale che ogni 365 giorni dà l'idea della valutazione delle società inquanto aziende. Ricavi, redditività, patrimonio, potenziale sportivo, potenza commerciale, introiti derivanti da stadio e diritti televisivi. Diversi parametri per un unico risultato. Interessante notare come nella classifica delle 32 squadre studiate dal KPMG Football Benchmark, la Lazio abbia fatto un balzo importante rispetto alla passata stagione. Un +23% che è indice di una crescita indiscutibile sebbene l'Enterprise Value (EV) della società biancoceleste sia lontanissimo da altre big d'Europa. Di seguito la classifica completa (clicca sull'immagine per ingrandirla):



PUBBLICATO IL 29/05 ALLE ORE 00.38