L'ex Calisti sbotta: "I prezzi di Lazio - Verona sono assurdi!"

Intervenuto in collegamento a Radiosei l'ex giocatore della Lazio Ernesto Calisti ha parlato di alcuni temi legati al mondo biancoceleste. Nello specifico si è espresso sulla polemica dei tifosi in merito ai prezzi troppo alti dei biglietti per la prossima gara contro il Verona, e successivamente anche sul dualismo Provedel-Mandas. Queste le sue parole: “La società dovrebbe fare molto di più per i propri tifosi in relazione alla politica dei prezzi adottata. Mia moglie è abbonata, lo sono anche io in Tribuna Tevere, posso capire che tu voglia togliere i biglietti agli ex calciatori, ma vedere la Monte Mario così vuota è davvero brutta. È una questione estetica che ha ancora ripercussioni sull’immagine della Lazio tutta. I prezzi di Lazio-Verona sono assurdi. Provedel è un ottimo portiere, a volte ci sono delle critiche ma si riparte a testa bassa e si lavora. Con Mandas deve esserci una sana competizione, mi chiedo chi è che abbia fatto uscire che ci siano problematiche con il club”.