L'ex politico Previti rivela: "La Lazio? La seguo con passione e vado allo stadio"

In un'intervista al Corriere della Sera, Cesare Previti, ex politico ed ex avvocato italiano che ha ricoperto la carica di Ministro della difesa durante il primo mandato del Governo Berlusconi, ha rivelato, tra i tanti temi toccati, di essere un appassionato tifoso laziale: "Cosa faccio per divertirmi? Ho una grande vita sociale, seguo con passione la Lazio e vado allo stadio".

Foto: Ansa