L'Inter cambia logo: nel segno di Milano e con un gioco di parole - FOTO

NUOVO LOGO INTER - L'inter ha presentato e ufficializzato il nuovo logo del club, la "nuova identità visiva". Minimal, "che esalta i valori fondanti del club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali del nome del club, Internazionale e Milano, si focalizza sull'espressione I M, dall'inglese 'Io Sono'", spiega l'Inter. L'obiettivo è "aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica, per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva. L'obiettivo è rendere il brand Inter rilevante e riconoscibile non solo per i tifosi, ma permettere anche a un'audience più giovane e internazionale di identificarsi nei valori di inclusione, stile e innovazione che caratterizzano l'Inter fin dalla sua fondazione".