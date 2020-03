La Curva Nord del Brescia: "Troppi morti, non torneremo allo stadio"

Un comunicato al quale non serve aggiungere nulla. Che esprime tutto il dolore del Nord Italia, la zona più colpita dall'emergenza coronavirus. Il Covid-19 continua a mietere vittime e il tifo organizzato del Brescia ha deciso di prendere una decisione definitiva. Anche se il campionato dovesse ripartire, la Curva Nord non tornerà a tifare sugli spalti del Rigamonti. Ecco la nota: "Troppe lacrime, Troppi morti. Troppe sono le pagine di necrologi che riempiono i nostri giornali di persone che continuano a morire nella solitudine di un letto d’ospedale, lontano dall’affetto dei propri cari che, rinchiusi nelle proprie case, vengono avvisati della triste perdita da una telefonata. È proprio la frustrazione derivante dall’impossibilità di stare vicino a chi di noi sta soffrendo e a chiunque è in prima linea a rischio della propria vita, che abbiamo deciso che La Curva Nord Brescia, all’eventuale ripresa del campionato e riapertura degli stadi, non tornerà a tifare sugli spalti in osservanza di un doveroso rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo in questo drammatico periodo. La Curva Nord Brescia".

