La Gazzetta dello Sport non perdona Cristiano Ronaldo: "È umano e non lo ammette"

I sogni di gloria di Cristiano Ronaldo e del Portogallo si spengono ai quarti di finale. Nell'ultimo Mondiale della sua carriera CR7 sbatte contro la rivelazione Marocco, prima nazionale africana a raggiungere le semifinali. L'ex Juve, Real e Manchester United viene gettato nella mischia nel secondo tempo e non riesce a dare una mano ai suoi compagni nel completare la rimonta. Poca lucidità sotto porta e tante scelte tecniche sbagliate in una delle serate più nere della sua carriera. La Gazzetta dello Sport non lo perdona. Il suo voto in pagella è 5, con tanto di commento: "Le cose di un tempo non gli riescono più. E' umano, solo che non lo ammette".