La Lazio accoglie Zaccagni e Castrovilli: "È bello avervi qui!" - FOTO

AURONZO - Dopo aver raggiunto la squadra ieri sera in ritiro, Mattia Zaccagni e il nuovo acquisto Gaetano Castrovilli sono subito scesi in campo. I due, infatti, hanno prima svolto un lavoro atletico sul campo adiacente allo Zandegiacomo e poi si sono spostati a fare delle esercitazioni con il pallone. La società sui social li ha accolti con un loro scatto: "È bello avervi qui con noi!", si legge. Di seguito il post.

It’s great to have you with us#Auronzo2024 | #CMonEagles pic.twitter.com/zIfWnlw6qC