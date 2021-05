La Lazio non sa reagire allo svantaggio: c'è un dato che lo conferma

ROMA-LAZIO - È definitivamente tramontata la rincorsa della Lazio alla Champions League, da missione complicata dopo il ko di Firenze è diventata missione impossibile con la sconfitta nel derby. Quello che fa male poi è come la squadra di Inzaghi abbia mollato durante la partita, senza offrire una reazione nel secondo tempo al 2-0 giallorosso. La Lazio così ha perso la decima partita delle 13 in cui è andata in svantaggio, per una media punti di 0.38 nelle gare con gol dello svantaggio subito, quintultima di Serie A davanti solo a Udinese (0.37), Fiorentina (0.24), Parma (0.15) e Crotone (0). Questo il dato raccolto da Lazio Page che simboleggia proprio l'incapacità di reagire una volta sotto. Le uniche volte in cui la Lazio ha recuperato sono tutte nel girone d’andata (Lazio-Inter, Lazio-Juve e Lazio-Sassuolo).

