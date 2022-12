La Lazio organizza la cena di Natale: ecco quando potrebbe esserci

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Dalla tombola nel ritiro turco alla cena di Natale. La Lazio farà ritorno a Roma sabato 17 dicembre. Sono già in atto i preparativi per la tradizionale cena natalizia. C’è una possibile data: martedì 20 dicembre. Al momento nulla è ancora deciso, si studia la miglior soluzione in un periodo particolare tra allenamenti, giorni in famiglia e ripartenza della stagione fissata per il 4 gennaio. Quello che filtra da Formello è che, a differenza dallo scorso anno, ci sarà un evento più ristretto. Una cena con squadra, staff, vertici societari e patron Claudio Lotito. A dicembre 2021 grande festa al St. Regis di Roma con ospiti, vip e un Lotito scatenato. Quest’anno si punta ad una serata più intima per celebrare il Natale, tutti insieme, e brindare in vista di un grande 2023.

Scritto il 15/12