La Lazio parla olandese: Adekanye è l'ottavo orange di sempre

Dall'estate 1992, a quella attuale del 2019, sono passati 27 anni e 8 olandesi. Almeno in casa Lazio. Il primo orange di sempre a vestirsi di biancoceleste è stato Aron Winter, acquistato direttamente dall'Ajax, e dopo di lui la Lazio ha dovuto aspettare altri 9 anni prima di veder arrivare nella Capitale Jaap Stam. Il secondo e ultimo calciatore olandese dell'era Cragnotti. Con Lotito la musica è cambiata, anche se non da subito. È nell'estate del 2014 che, con gli arrivi di Edson Braafheid e Stefan de Vrij, il patron biancoceleste mette in fila i suoi primi due acquisti dai Paesi Bassi, per poi bissare con Ricardo Kishna e Wesley Hoedt l'estate successiva. Infine, lo scorso anno è transitato a Roma solo di passaggio Djavan Anderson (tornerà alla base quest'estate). Poi Bobby Adekanye: l'ottavo olandese della storia della Lazio. Quella tra l'Olanda e i biancocelesti è una storia relativamente breve, condita da alterne fortune. Sta all'ex Liverpool costruirsi la propria per diventare parte fondamentale del futuro del club.

