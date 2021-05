La Lazio pensa a Mihajlovic, Di Marzio: "Ottimo rapporto con Lotito e Tare"

Finita l'era Inzaghi, la Lazio si è messa subito a lavoro per cercare il suo sostituto. Tra i nomi caldi c'è quello di Sinisa Mihajlovic e a confermarlo è Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 23 di Sky: "C’erano stati contatti con Mazzarri, c’è sempre l’ombra di Mihajlovic per il senso di appartenenza con la Lazio. Sinisa si aspetta un contatto, c’è un ottimo rapporto con Lotito e Tare. Sembrerebbe la scelta più logica ma in questo mercato può succedere di tutto. A Bologna si aspettano una chiamata per Mihajlovic e stanno pensando a Gotti per sostituirlo. Se dovesse approfondire i rapporti con la Lazio, il club non si metterebbe di traverso".