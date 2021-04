La Lazio riparte dallo Spezia, il club ricorda l'appuntamento: "Il giorno della sfida" - FOTO

Riparte la Serie A. Dopo la sosta nazionali, le squadre sono pronte a tornare in campo per vivere tutte d'un fiato le dieci sfide che mancano alla fine del torneo. La Lazio, che avevamo lasciato reduce dalla vittoria contro l'Udinese, spera di replicare il risultato all'Olimpico con lo Spezia. In attesa solamente del fischio d'inizio del direttore di gara, sui profili social del club biancoceleste è stato condiviso il consueto post per ricordare l'appuntamento: "È il giorno della sfida. Stadio Olimpico di Roma, ore 15.00. Lazio - Spezia". Dopo due settimane di riposo, dalle parti di Formello c'è voglia di far bene e rimanere sul treno Champions. Per lottare fino alla fine.

