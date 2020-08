La Lazio Siete Voi speciale ritiro: raccontaci la tua Auronzo

La Lazio torna ad Auronzo di Cadore per il consueto ritiro precampionato. Per il secondo anno consecutivo torna la nostra rubrica che ha per protagonisti i tifosi biancocelesti. Se anche tu hai seguito la squadra di Inzaghi nella cittadina veneta e vuoi raccontarci la tua avventura o le curiosità legate alla prima squadra della Capitale saremo felice di ascoltarvi. "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra storia in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.

