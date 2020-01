La Lazio suona la ‘Nona’: Immobile meglio di Salas

Questa Lazio non si ferma più. Dopo la striscia di otto successi consecutivi in campionato e la Supercoppa alzata al cielo lo scorso 22 dicembre, sembrava essere dietro l’angolo un calo di concentrazione, una partita storta o i soliti balck-out della scorsa stagione. La partita contro il Brescia di oggi, però, ha detto tutt’altro. La Lazio è davvero diventata grande. L’armata di Inzaghi è riuscita a rimettere in piedi una gara iniziata male, anche a causa delle tante defezioni. Una squadra rimaneggiata, con un inedito Correa a centrocampo, contro il gruppo guidato da Corini, col coltello tra i denti, alla disperata ricerca di punti fondamentali per la permanenza in Serie A. A decidere la partita, il solito Ciro Immobile che, in dubbio fino alla fine per un attacco influenzale, è andato in gol sia dagli undici metri sul rigore conquistato da Caicedo, che in piedi recupero. Consuetudine biancoceleste. Mister Inzaghi può, dunque, da bravo direttore d’orchestra, suonare la ‘Nona’, predicando calma ma, in contemporanea, continuando a far sognare i tifosi capitolini, che si sono recati in massa al ‘Rigamonti’. Quella della stagione 2019/20 è la seconda striscia di nove successi consecutivi nella storia ultracentenaria del club, che solamente un’altra volta, nel 1998/99, aveva centrato un simile traguardo. Immobile, a quota 10 reti nelle ultime 9 gare, è il giocatore che messo più volte la firma sul tabellino, seguito da Correa e Caicedo. ‘Ciruzzo’ è riuscito, dunque, anche nell’ardua impresa di superare Salas, capocannoniere dell’altro filotto di vittorie. Il cileno, riporta Lazio Page, si era fermato a quota 8, davanti a Vieri e Mihajlovic.

