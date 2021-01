La Lazio vince col Sassuolo, Luiz Felipe festeggia: "Andiamo, famiglia" - FOTO

Alla vittoria di questa sera contro il Sassuolo non ha potuto partecipare Luiz Felipe, che solamente venerdì si è sottoposto all'intervento chirurgico alla caviglia. Il brasiliano, che sarà assente almeno per due mesi, ha festeggiato a distanza per il successo della sua Lazio. Appena arrivato il triplice fischio dell'arbitro Giua, il difensore ha pubblicato su Instagram il risultato della sfida, per poi aggiungere: "Andiamo, famiglia".

PAGELLE Lazio - Sassuolo: Ciro implacabile, che Sergente! Marusic versione Cagliari

Lazio, segna sempre Ciro Immobile: nessuno come lui in Europa da novembre

TORNA ALLA HOMEPAGE