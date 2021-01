Lazio, segna sempre Ciro Immobile: nessuno come lui in Europa da novembre

Quello di oggi contro il Sassuolo è il gol numero 13 in questa Serie A per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste raccoglie il traversone preciso di Marusic e lo trasforma in gol con un sinistro chirurgico. Settimo gol nelle ultime otto di campionato per il bomber di Inzaghi che, a partire da inizio novembre, ha segnato in 11 partite di Serie A, più di qualsiasi giocatore nei top 5 campionati europei nel periodo (il secondo è Lewandowski in gol per 10 gare). Periodo di forma sensazionale per Immobile.

