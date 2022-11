La Lazio vola in campionato: ecco il confronto con l’anno scorso

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli viaggia a tutta velocità, ma non è la squadra che rispetto allo scorso anno sta mostrando più passi in avanti. Gli azzurri di Spalletti sono a quota 35 punti, ‘solo’ 3 in più rispetto alla passata stagione. Da segnalare un +3 anche per il Milan. Ma è la Lazio la vera sorpresa. Il secondo anno di Sarri sta dando i suoi frutti: biancocelesti terzi a quota 27, ben 6 punti in più rispetto alla passata stagione. Segnali importanti di una squadra che finalmente ha assimilato la filosofia dell’allenatore. La Roma invece, sconfitta nel derby e sesta a quota 25 punti, può contare su un +3 rispetto all’anno scorso.