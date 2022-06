La Lega svela il pallone per la nuova stagione: è il primo targato Puma

La Lega di A presenta sui canali ufficiali il nuovo pallone, il primo targato Puma dopo anni con la Nike.

La Serie A si rifà il look, oggi infatti è stato presentato il nuovo pallone che accompagnerà le venti squadre di A nella prossima stagione. Il pallone non è griffato Nike, come negli ultimi anni. Di fatti la Lega ha interrotto il rapporto di collaborazione con la casa americana e ha scelto Puma. Sponsor tecnico anche degli azzurri. Il nuovo pallone è stato presentato sui social con un video tra campetti da calcio di periferia e giocate di grandi campioni, come Chiellini, Giroud e Skriniar, tutti calciatori affiliati Puma. Si chiamerà Puma Orbita ed è pronto a fare il suo esordio ad agosto.