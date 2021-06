La Nazionale si allena con l'arabo e il cinese: il backstage (tutto da ridere) di Immobile - VIDEO

L'Italia di Mancini è impegnata in Euro2020. Ma non solo. Nei momenti in cui non ci sono in programma né allenamenti né gare, gli azzurri sono stati chiamati a imparare qualche parola in arabo e in cinese. Come testimonia il video condiviso su Instagram, Sirigu, ma anche Raspadori, Belotti e Pellegrini hanno mandato messaggi in lingua originale a tutti i sostenitori oltreoceano della Nazionale. Immancabile il coinvolgimento di Immobile con un risultato... tutto da ridere. Di seguito, il video:

