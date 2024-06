La parabola di Mikautadze: ex obiettivo della Lazio, finito all'Ajax e poi...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Quando l'Ajax lo scorso 4 gennaio ha annunciato dopo soli 6 mesi la cessione di Georges Mikautadze al Metz, il tenore dei commenti dei tifosi dei lancieri è stato sostanzialmente univoco: "Fortuna che te ne sei andato" e "16 milioni buttati". La realtà dei fatti è che semplicemente il georgiano era arrivato al posto sbagliato al momento sbagliato. Perché mai impiegato nel suo ruolo e peraltro in un Ajax che ha conosciuto persino l'onta di aver toccato l'ultimo posto in classifica.

Al termine della stagione 2022/23 Mikautadze aveva vinto la classifica marcatori di Ligue 2 col Metz, segnando 23 reti. E aveva cominciato la Ligue 1 con 2 reti e un assist in 3 partite. Un nome interessante per il mercato già un anno fa, per i numeri mostrati e per l'età (è nato il 31 ottobre 2000). Il suo nome era stato accostato anche alla Lazio, che poi ha deciso di virare su Taty Castellanos. A spuntarla per ben 16 milioni l'Ajax che però ha deciso immediatamente di snaturarlo, immaginandoselo come esterno d'attacco o centrocampista avanzato nel 4-3-3. Il tutto inserito in un contesto nuovo, in una squadra che non gira e con le pressioni che può avere il club più titolato dei Paesi Bassi. Praticamente bocciato, per non dire boicottato dal tecnico esonerato e anche dal traghettatore, che gli ha concesso 90' da mezz'ala nell'umiliante sconfitta dell'Ajax contro l'Hercules, squadra di seconda divisione.

Il 4 gennaio l'annuncio del club di Amsterdam di aver ceduto il giocatore al Metz, unica squadra in cui si sarebbe potuto trasferire. E lì, messo come terminale offensivo, è tornato su numeri notevoli, chiudendo con 22 presenze e 14 reti in Ligue 1, compresi i playout. Mikautadze oggi è il volto della Georgia rivelazione degli Europei e che si accinge a sfidare la Spagna. Il Metz che eserciterà l'obbligo di riscatto lo cederà giocoforza. E con ogni probabilità realizzerà ben più dei 16 milioni ottenuti un anno fa. L'importante è che il giocatore sia utilizzato stavolta nel modo giusto.