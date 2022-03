La Roma ha già la testa al derby: pronta una maglia speciale contro la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma si prepara per il derby con una giornata di anticipo e lo fa presentando sui social una maglia che i giocatori indosseranno nella stracittadina contro la Lazio: il cambiamento riguarda lo stemma, che per l'occasione sarà quello precedente e più classico. D'altronde, non è la prima volta che nel derby i giallorossi dimostrano di badare più alle apparenze che alla sostanza: già nel 2017 De Rossi e compagni vestirono una casacca speciale con la scritta SPQR, che però non portò molto bene. E la storia tende a ripetersi...