La Serie A presenta il derby: “Le due facce di Roma” - FOTO

Domenica alle 18 Roma e Lazio si affronteranno all’Olimpico. Cresce l’attesa e l’atmosfera in città si fa sempre più bollente. È la sfida più attesa dell’anno dai tifosi, avverrà in un momento cruciale per entrambe le squadre e sarà uno spettacolo tutto da vivere. Nessuna descrizione renderà mai l’idea di cosa significhi il derby per la Capitale, emozioni intense ed estreme che solo chi le vive può sapere. Sarà una domenica particolare, diversa dalle altre specialmente per Alessio Romagnoli che vivrà la sua prima stracittadina non più da laziale, ma da protagonista in campo. Un momento che sognava da bambino, un desiderio diventato realtà. La Serie A lo ha scelto, insieme a Pellegrini, come simbolo di questo match. “Due facce di Roma”, il messaggio che accompagna il post condiviso tramite i canali social ufficiali della Lega.

