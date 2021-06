La Uefa cambia le regole per l'Europeo: modifiche su Var, cartellini e falli di mano

In vista di Euro2020 la Uefa punta a un utilizzo meno frequente del Var. Si tratta, riporta gazzetta.it, di una linea contraria rispetto a quella della Fifa, che spinge affinché ci si affidi sempre più spesso alla tecnologia. Rosetti, capo degli arbitri Uefa, chiede un uso della Var quando "l'errore è chiaro". Al Var, inoltre, siederà una seconda squadra arbitrale, con sede fissa a Nyon: oltre ai quattro in campo ci saranno al video un arbitro Var, un Avar, un Var per il fuorigioco, un coordinatore e tre tecnici. Il caso più interessante, però, è quello che riguarda i falli di mano. L'Ifab ha fatti riscritto la regola, chiarendola: 1) non è mai gol se la palla entra dopo tocco di mano, seppur involontario; 2) non è mai gol se la palla entra dopo penultimo tocco di mano, seppur involontario, di chi segna. Invece se il tocco di mano precedente è di un compagno, il gol viene convalidato. Per la punibilità del fallo di mano, infine, serve la volontarietà oppure una posizione delle braccia/mani che rendano "più grande il corpo" in maniera innaturale. In altre parole, se le braccia sono "larghe" come il movimento chiede al corpo, non è fallo.

