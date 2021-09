Lady Immobile: "Domenica sarò a Milano. Quarto figlio? Dopo l'ultimo parto ho guardato Ciro..." - FOTO

Jessica Immobile continua a rispondere alle domande dei propri follower di Instagram. E dopo aver detto la sua sulle critiche ricevute dal marito, la moglie del bomber della Lazio ha parlato dell'eventualità di diventare mamma di un altro bimbo: "Quarto figlio? Dopo il parto di Mattia ho guardato Ciro dicendo 'non farti venire più in testa di fare un altro figlio'. Erano stati giorni un po' pesanti. Non sono stata bene. Subito dopo il parto ho avuto una trombosi, labirintite, mastite. Diciamo che inizialmente è stato un po' difficile per me. Anche perché con Mattia ovviamente volevo fare tutto da sola. Ad oggi ti dico non lo so, dipende dalle giornate. Vediamo cosa ci riserverà il futuro". Infine una curiosità legata più al calcio e, in particolare, alla vicinanza di Jessica in occasione delle gare giocate da Ciro: "Se lo seguirò ancora in trasferta? Certo, domenica sarò a Milano".

