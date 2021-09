Lazio, Jessica Immobile dalla parte di Ciro: “Critiche? Parlano i numeri” – FOTO

Giorni difficili per Ciro Immobile che si sta vedendo recapitare numerose e infondate critiche per le sue prestazioni in Nazionale. Il bomber biancoceleste si astiene dal rispondere, continuando a lavorare e a impegnarsi lasciando parlare i fatti anzi ancora meglio i numeri. Anche la moglie Jessica Melena è dello stesso pensiero e così su Instagram, a chi le ha chiesto cosa ne pensasse di questa situazione, lei ha risposto senza esitare: “Parlano i fatti o meglio i numeri…”.

