Sarri, l'ex collaboratore Beoni: "La Juve non ha creduto nel suo progetto". E su De Laurentiis...

Ha seguito Maurizio Sarri nelle sue due avventure più importanti in Italia: sulla panchina del Napoli e su quella della Juventus. L'ex collaboratore del tecnico toscano, oggi sulla panchina della Lazio, Loris Beoni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando proprio delle due diverse esperienze vissute: "Sarri alla Juventus ha vinto uno Scudetto difficilissimo, fu un'impresa per quella situazione. Penso che abbia fatto un grandissimo lavoro e la valutazione è ai posteri. Ma credo che già molta gente si renda conto che quella fu un'annata particolare. Abbiamo fallito in Champions? Sì è vero ma a volte bisogna guardare il come. Noi su otto partite ne vincemmo sette, abbiamo sbagliato un tempo all'andata e poi non siamo stati in grado, pur vincendo, di rimontare. Alla Juventus posso dire solo che se hanno fatto una scelta con Sarri sapevano benissimo chi era. Hanno sbagliato nel non accompagnarlo nel progetto".

NAPOLI - "Non so minimamente in che termine sia il rapporto tra Sarri e De Laurentiis. Siamo professionisti, quando siamo in una società diamo anima e cuore. Quando si incontrano le ex squadre c'è sempre una motivazione forte e la voglia di dimostrare. Non perdiamo gli affetti vecchi ma ci dedichiamo anima e cuore alla nuova realtà".

