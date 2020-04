Lady Inzaghi, nostalgia di Lazio: "Mi manca tutto" - FT

È ormai da settimane che il campionato è fermo e gli allenamenti sospesi. In casa Lazio, i calciatori hanno voglia di riprendere a breve il proprio cammino in Serie A. Anche i tifosi, però, sono pervasi da una profonda nostalgia verso i colori biancocelesti, l'Olimpico e la squadra di Simone Inzaghi. Una sostenitrice d'eccezione, Gaia Lucariello, la moglie del tecnico della Lazio, ha pubblicato su Instagram delle foto scattate prima dello stop del campionato, ed ha aggiunto: "Mi manca tutto. Davamo tutto per scontato e invece era tutto così bello e unico".

