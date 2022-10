Lazialità | Radu, Lulic, Immobile e Cataldi emozionano Marchetti e Ledesma: il messaggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stanno regalando tanti momenti emozionanti Federico Marchetti e Cristian Ledema a Lazialità in Tv. Tra una domanda e l'altra però, è apparso sullo schermo in studio un video che suscita molti recordi e dei sentimenti indescrivibili. Si tratta di Giocondo (chef della Lazio), Radu e Cataldi, loro ex compagni che per sempre si porteranno dentro il proprio cuore. "Ciao gattone - esclamano - sei sempre uno di noi, ricordati che sei l'eroe del 26 maggio". Qualche attimo dopo arriva anche il saluto immancabile di Senad Lulic che con un video ha esordito: "Aspettate 10 secondi che devo salutare un mio grande amico, ci tenevo tanto, quanti bei ricordi insieme, vi sauto tantissimo soprattutto a te Fede. Ciao ragazzi!”. Le sorprese però non finiscono qui, perché anche il capitano della Lazio Ciro Immobile ha un messaggio per l'ex portiere biancoceleste: "Ciao Fede, ci tenevo a mandarti questo saluto enorme e farti questo in bocca al lupo finale di carriera e sia per la tua vita".