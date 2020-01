Lazio, 17 partite alle spalle: è record storico di punti e vittorie

Una Lazio a caccia di record, una Lazio che vive un sogno. Il 2019 si è chiuso col botto, sotto l'albero di Natale è arrivata una Supercoppa italiana. In questa stagione i biancocelesti stanno superando se stessi, terzo posto consolidato e pressing sulle big che occupano le prime due posizioni. Sono 39 i punti accumulati, con una partita da recuperare. Dopo 17 giornate, come riporta Lazio Page, questa classifica fa registrare un record storico. Nel 1936/37, 1973/74, 2017/18, erano stati 36 i punti conquistati. Ma non è l'unico record infranto, perchè anche le vittorie non smettono di arrivare. Ben 12 in 17 partite, nel 1936/37, 1973/74 e 2017/18 erano state 11. Insomma. un vero e proprio sogno confezionato a dovere per tutti i cuori della Lazio.

