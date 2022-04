Lazio, 6 sfide alla fine della Serie A, solamente due le trasferte: il calendario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la sfida di campionato contro il Genoa, per la Lazio è il momento di proiettarsi già al prossimo match, quello di sabato sera contro il Torino. Si tratta della prima delle ultime sei sfide con cui si concluderà l'attuale stagione di Serie A. Dopo la gara contro i granata, in programma sabato 16 aprile alle 20.45, i biancocelesti giocheranno ancora in casa contro il Milan (data e orario sono ancora da definire, ma il weekend è quello del 23/24 aprile). Poi la trasferta il Liguria per il match contro lo Spezia, e ancora a Roma la partita contro la Sampdoria. Il campionato dei biancocelesti si chiuderà con la gara esterna contro la Juventus (14/15 maggio) e, una settimana più tardi, la sfida casalinga contro il Verona. Il 22 maggio, la Lazio saluterà dunque i propri tifosi, tutti coloro che acquisteranno il biglietto per la gara, dandogli appuntamento per la prossima stagione. Con la speranza, infine, che la squadra di Sarri riesca, nell'arco di queste sei "finali", a raggiungere i propri obiettivi.

