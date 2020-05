Lazio, 7 anni fa la storica cinquina di Klose contro il Bologna: il ricordo del club - VD

La Lazio esce dal tunnel, ritrovando la via della rete e riabbracciando uno stratosferico Miroslav Klose. Sei a zero al Bologna è un risultato che fotografa bene la domenica all'Olimpico, dove gioca una sola squadra. I biancocelesti scendono in campo determinati e concreti, anche grazie al tecnico Petkovic, che opta per un modulo più equilibrato e aggressivo, che permette a Lulic e Candreva di spaziare a piacimento e di rendersi autori di velenose ripartenze, ma soprattutto con Floccari, spalla di un 'Panzer' in splendida forma: il tedesco sigla una 'manita' che mancava in Serie A da 1986, quando la stessa prodezza venne compiuta da Pruzzo. I rossoblù sono praticamente impalpabili, riescono a rivitalizzare l'attacco biancoceleste, prima di allora penultimo nel campionato italiano. Alle marcature dell'attaccante si aggiunge quella di Hernanes, al 32'. A distanza di sette anni da quella prodigiosa giornata, il club ha pubblicato sui propri canali social il video con gli highlights del match:

