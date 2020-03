Lazio, 79 anni fa l'eroico derby di Piola che lo consegnò alla storia

Era il 16 marzo del 1941, esattamente 79 anni fa allo stadio Nazionale andava in scena Roma - Lazio e il club biancoceleste schierava la leggenda Silvio Piola. E al decimo minuto è proprio il capocannoniere all time del campionato italiano a subire un brutto infortunio, in uno scontro violento con il difensore avversario Acerbi che gli procura una profonda ferita alla testa. Ma Piola non desiste, si fa medicare a bordo campo con quattro punti di sutura e torna sul prato verde a battagliare con un pesante bendaggio. Il risultato è storia: 0-2 per la Lazio, doppietta proprio di Silvio Piola di cui il primo gol addirittura segnato di testa. L'eroe biancoceleste - che permette alla Lazio di scongiurare il rischio retrocessione - finisce la partita con la fasciatura inzuppata di sangue, applaudito anche dai tifosi giallorossi. Tra l'altro, il 16 marzo è una data universalmente fortunata per la Lazio nei derby. Anche nel '58, infatti, i biancocelesti sconfissero la Roma: quella volta per 2-1. Tutti i gol arrivarono negli ultimi 10 minuti, con la Lazio in vantaggio 2-0 grazie a Selmosson (81') e Burini (83'), poi parzialmente rimontata dai giallorossi con Corsini all'89' minuto.

SERIE A, LE PAROLE DI TOMMASI

LAZIO, LA SITUAZIONE RINNOVO-CATALDI

TORNA ALLA HOMEPAGE