Lazio, Abbate: "Caicedo in dubbio per il Sassuolo. Berisha ennesimo problema..."

Domenica la Lazio affronterà il Sassuolo. C'è anche la situazione infortuni da monitorare, ne ha parlato Abbate de Il Messaggero ai microfoni di Radiosei: "Dieci/undicesimi della formazione che giocherà a Sassuolo era già chiara, l'unico dubbio riguardava il terzo difensore di destra. Da quanto emerso oggi sembrerebbe in vantaggio Luiz Felipe sulla concorrenza. Immaginavo potesse finire in questo modo per le caratteristiche del brasiliano che sembra il più indicato a marcare Boga. A Reggio Emilia molto dipenderà dalla Lazio, ha fatto molto bene Inzaghi ha richiamare l'attenzione del suo gruppo tenendo alta la tensione. Passa tutto da questo. Non ci sarà Marusic che oggi farà altri esami strumentali, ha superato l'affaticamento Caicedo ma ha un nuovo problema alla caviglia. E' in dubbio per la gara con il Sassuolo, si tratta di un infortunio di un paio di giorni fa. Si è fermato Berisha per l'ennesima volta. Sono curioso di andare a fare il conteggio degli infortuni subiti da quest'ultimo da quando veste la maglia della Lazio".

