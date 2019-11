FORMELLO - Lazio, prove anti-Sassuolo: un dubbio in difesa. Caicedo in gruppo

Venerdì di prove tattiche a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo un’ampia fase di riscaldamento si comincia a far sul serio in vista della sfida contro il Sassuolo. Caicedo è già tornato in gruppo, ieri per lui un riposo a scopo precauzionale (non è al meglio a causa di una botta subita in allenamento). Potrebbe farcela per domenica, ma partirà dalla panchina a scapito della coppia più prolifica d’Europa formata da Correa e Immobile. Conferma il rientro anche Stefan Radu, che si è allenato per l’intera settimana con i compagni e dovrebbe riprender posto sul centro-sinistra. Inamovibile Acerbi, si giocano una maglia in tre invece sul centro-destra. Inzaghi non ha ancora provato la difesa titolare, ha mischiato le carte finora e deciderà soltanto domani a chi toccherà fra Luiz Felipe, Patric e Bastos.



Pochi dubbi a centrocampo: Lazzari e Lulic saranno gli esterni, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto chiuderanno il quintetto. Domani la rifinitura per sciogliere le ultime riserve, prima della partenza verso Reggio Emilia. Si è allenato regolarmente Proto, assente nella giornata di mercoledì. Gli unici indisponibili sono Adam Marusic e Valon Berisha. Il montenegrino non ce l’ha fatta a recuperare in tempo dalla lesione al flessore della coscia sinistra. Proverà a tornare la prossima settimana per l’impegno contro l’Udinese. Infortunio alla coscia rimediato con il Kosovo invece per l’ex Salisburgo.

