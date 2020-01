Lazio, Abbate: Giroud? La società era convinta di prenderlo. Inzaghi ne ha parlato..."

Affare quasi impossibile. Giroud è destinato a rimanere un sogno, la Lazio non è riuscita a convincere il Chelsea. Restano poco meno di tre ore alla chiusura del calciomercato e non sembra esserci un piano B all'orizzonte. Ne ha parlato Alberto Abbate, giornalista del Messaggero, ai microfoni di Radiosei: "Le dichiarazioni di Lampard sono state chiare, ormai è quasi andata la possibilità di prendere Giroud, ma una possibilità ancora la tengo aperta. È stato fatto il possibile per prendere il francese, da questo punto di vista solo applausi, ma la critica riguarda l'assenza di un'alternativa. Non c'è nessun piano B, Giroud o nulla. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Pedro, ma per logica non credo sia possibile visto che trova più spazio di Giroud el Chelsea".

GLI OSTACOLI - "Tare è ancora a Londra, questo è l'unico segnale che mi spinge a pensare che ci sia una flebile speranza. La Lazio era convinta che l'affare potesse andare in porto, non per caso il diesse è partito questa mattina. Forse sotto c'è anche un ostacolo economico visto che fino a ieri sera Lotito chiedeva al club inglese di poter pagare in più rate. Un'altra dimostrazione dell'ottimismo di ieri è il fatto che Inzaghi abbia anche parlato alla squadra del possibile arrivo di Giroud...".